UDINE «Per Udine e Gorizia le strategie continuano a rimanere le stesse, l'accanimento sulla scuola è conclamato». Giovanni Duca (Priorità alla scuola Udine), come gli altri genitori del gruppo contrario alla Dad come rimedio a tutti i mali, non è rimasto sorpreso dalle scelte di Fedriga («Quello che è stato deciso è quello che ci aspettavamo. Chiaramente per la zona di Pordenone e Trieste questa scelta sarà più difficile da digerire»). Già alla vigilia della decisione della Regione Pas Udine ha cominciato a raccogliere una «petizione fotografica» su Facebook, con le foto di genitori e figli e cartelli di protesta «di fronte a questo accanimento sul sistema scolastico», «per manifestare apertamente il nostro dissenso a tutte queste decisioni»: «In una serata ne abbiamo raccolte 25». La Cisl regionale, con Alberto Monticco esprime preoccupazione «per la chiusura della scuola: per quanto la Dad consentirà agli studenti di rimanere ancorati alla didattica, è chiaro che lo stop delle attività in presenza apre questioni di non poco conto, a partire dalla gestione famigliare dei figli minori». E alla Regione chiede «chiarimenti certi sui congedi parentali in discussione a livello governativo, ma soprattutto sulle regole della loro applicazione, in modo tale che possano essere un sostegno concreto per i genitori. E non possiamo neppure dimenticare chi non ha diritto a tali strumenti o allo smartworking o non vi può accedere per il tipo di lavoro che svolge: per tutti questi lavoratori chiediamo alle parti datoriali di stringere un'alleanza e attraverso la contrattazione aziendale trovare immediate soluzioni alternative».

LE CATEGORIE

Coldiretti non critica la Regione, ma ribadisce la richiesta «di ristori immediati anche alle aziende agricole che risultano pesantemente penalizzate sul fronte del canale ho.re.ca», dice Danilo Merz, direttore regionale della Coldiretti Fvg, che ringrazia la Regione per la trasparenza della convocazione di martedì delle categorie economiche. Nel merito delle decisioni poi annunciate, dà atto al presidente Massimiliano Fedriga «di aver dato seguito con coerenza alle preoccupazioni manifestate in videoconferenza». «Speriamo davvero tutti che questo, come ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, sia l'ultimo sforzo. Se siamo convinti che la salute debba essere al primo posto, con altrettanta forza contestualmente a questa ennesima restrizione chiediamo che si metta mano a importanti ristori per le attività e i dipendenti penalizzati. Ristori che debbono andare bene oltre i codici Ateco, non capaci di coprire tutte le realtà colpite», dice Graziano Tilatti (Confartigianato Fvg).

LA POLITICA

«Surreale la conferenza stampa del presidente Fedriga. Ci chiediamo se è la stessa persona che la settimana scorsa chiedeva di aprire tutto, se è il capo di chi pochi giorni fa raccoglieva firme per aprire i locali anche la sera. In questi mesi lo abbiamo sentito dire tutto e il contrario di tutto, dall'apertura delle piste da sci alla chiusura anticipata delle scuole. Quando le cose vanno meglio è merito suo, quando il covid ci mette con le spalle al muro per Fedriga è sempre colpa di qualcun altro», dice il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli. «L'inconsistenza delle critiche mosse da Shaurli al presidente Fedriga dimostrano per l'ennesima volta l'irresponsabilità del Pd regionale. Anche se all'opposizione, ci si aspetterebbe dal Pd un minimo di ragionevolezza e collaborazione invece Shaurli continua a speculare per ragioni politiche evidenziando come la sua priorità sia attaccare la giunta regionale mettendo all'ultimo posto la tutela dei cittadini di questa Regione», ribatte l'europarlamentare leghista Marco Dreosto. Per il dem Diego Moretti «governare una pandemia è complicato per tutti e questo non è il momento per le polemiche: non dimentichiamo però coloro che nei mesi scorsi scendevano in piazza per scaricare sul Governo nazionale l'impopolarità di scelte forti ma necessarie». Furio Honsell (Open sinistra Fvg) ribadisce la sua preoccupazione per le chiusure delle scuole, «inutili se non accompagnate da altre misure». Simona Liguori (Cittadini), invece, chiede di accelerare sull'accordo con i medici di famiglia a livello regionale. Secondo i capigruppo di centrodestra, invece, le scelte di Fedriga «sono volte a tutelare la salute dei cittadini».

