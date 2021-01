ISTRUZIONE

UDINE Nessun passo indietro sui doppi turni e sugli ingressi sfalsati in aula per gli studenti delle superiori della provincia di Udine. La Prefettura di Udine ha confermato che per il ritorno in aula a febbraio farà testo il piano elaborato al tavolo di dicembre e calibrato su una presenza in classe del 75% degli alunni. Al tavolo interistituzionale, convocato ieri per rispondere alla richiesta arrivata dalla direttrice scolastica regionale Daniela Beltrame, con i referenti della Regione e dei trasporti, l'Usr ha portato la sollecitazione arrivata dalla maggior parte dei presidi (e condivisa da Cgil e Cisl) della provincia, per poter rivedere quel piano, con un rientro in presenza del 50% (ora possibile per Dpcm) e un turno unico, evitando così gli accessi scaglionati in due fasi previsti da Udine al Cividalese a Tolmezzo (mentre nella Bassa e nel Tarvisiano no). Ma la Prefettura non è arretrata rispetto alla posizione dei giorni scorsi, che, oltre ad essere quasi una scelta obbligata, in virtù delle circolari ministeriali (che blindavano i piani prefettizi), aveva l'autorevole supporto del Commissario di Governo, il prefetto di Trieste Valerio Valenti.

LA PREFETTURA

«Abbiamo mantenuto la posizione già espressa - dice la vicaria Gloria Allegretto - . Udine è troppo compressa per poter rimodulare in quattro giorni il servizio di trasporto. Ho fatto parlare i gestori dei trasporti. C'era anche il funzionario della Regione e stamattina (ieri ndr) avevo sentito anche gli assessori. Da una parte non avevamo la legittimità a cambiare i piani: ci sono due circolari ministeriali e anche una dichiarazione di intenti del prefetto Valenti, che ha parlato a nome di tutte e quattro le Prefetture». Insomma, la Prefettura di Udine aveva le mani legate. «Udine ha una situazione più complessa per numero di studenti e plessi scolastici e numero di comuni. La dirigente Tramontano (che guida l'Ufficio scolastico provinciale ndr) ha chiesto se si poteva fare qualcosa nell'immediatezza, visto che loro hanno definito di fare un rientro al 50%. Ma anche all'interno della forbice 50-75% ogni dirigente è autonomo. Per cui bene facemmo a prevedere quel piano. I trasporti, sia Arriva sia Trenitalia, hanno detto che in quattro giorni non potevano rivedere il calendario con la stessa precisione e serietà. Il funzionario regionale ha confermato che c'erano già delle contrattualistiche in itinere e che sarebbe stato un problema. D'intesa con la Regione e il ministero, ho detto che faremo un monitoraggio stretto e che se il piano si dovesse rivelare assolutamente non confacente con le modificazioni che ci sono, lo adatteremo alle circostanze. Ma anche la scuola deve chiarire fino a quando intende mantenere il 50%. Magari fra 15 giorni potrebbe aumentare la presenza in aula. Ci dovremo rivedere». Se anche la ripartenza in aula delle superiori, quindi, sarà al 50%, «il piano trasporti - conclude Allegretto - resta calibrato sul 75% con ingressi alle 8 e alle 10 e uscite alle 13 e alle 15. Il 37% in una fascia e il 37% nell'altra. Se poi le scuole faranno al 50% rimoduleranno l'offerta. È possibile rimodulare dal 25 al 37%, ma non oltre i paletti: il piano non può essere intaccato nei suoi elementi essenziali. All'interno di quei paletti le scuole si possono muovere. Si parte con il doppio turno, per evitare gli assembramenti. Poi, siamo disponibilissimi a rivalutare in futuro». Dagli assessori regionali Rosolen e Pizzimenti nessun commento.

LE FAMIGLIE

«Aspetto la comunicazione ufficiale. Ma, se sarà doppio turno, sarà un disastro per le famiglie», dice Alessandra Buttazzoni, rappresentante dei presidenti dei consigli d'istituto per Udine, che si dice «delusa dalla rigidità». «Abbiamo ragazzi che arrivano da Varmo o Cerneglons. Ricevo mail dalle famiglie che non sanno come far rientrare presto i figli. Quando faranno recuperare le materie? E i corsi di certificazione linguistica? E i ragazzi che frequentano il Conservatorio? Per non parlare dell'attività personale degli alunni. A loro si chiede un grande sacrificio». «Capisco che la Prefettura abbia degli input, ma non capisco perché non si sia potuto scrivere ai piani alti esponendo la criticità per la provincia di Udine e chiedendo una deroga. Il problema riguarda i ragazzi che entrano alle 10 e finiscono alle 15. Tornando a casa alle 18 non c'è tempo per nulla. Né per lo studio né per la vita. Il piano andava fatto bene. Bisogna pensare alle famiglie che vanno a lavorare e devono andarci serene, senza chiedersi dov'è mio figlio?, sarà riuscito a prendere la corriera?. Non ho parole».

