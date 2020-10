IL CASO

UDINE Malattie, quarantene, isolamento fiduciario, difficoltà a trovare i supplenti da graduatorie e messe a disposizione. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 2 di Udine è costretta ad avvisare le famiglie dei quasi mille ragazzi che lo frequentano: se non si riescono a coprire le assenze è possibile che l'orario sia ridotto o che sia sospesa la didattica in presenza.

CARENZA DI DOCENTI

«Fino a mercoledì, gli assenti dell'organico erano sei spiega la dirigente Maria Elisabetta Giannuzzi - ma la situazione evolve di giorno in giorno. Le graduatorie della scuola dell'infanzia e delle primarie sono esaurite, così come buona parte di quelle per le medie. Un problema atavico, che il Covid ha amplificato perché ci sono molti più assenti: insegnanti in quarantena, altri in isolamento fiduciario, altri ancora che con il raffreddore o la febbre sopra i 37.5 vengono mandati dal medico a fare i tamponi e per i risultati si attendono anche sette giorni. C'è molta più prudenza, com'è giusto, ma sono fattori che contribuiscono a creare una situazione d'emergenza. Non è facile sostituire una persona per tre o quattro giorni e molti docenti che accettavano supplenze da fuori regione, quest'anno non lo fanno. Abbiamo il budget per assumere organico Covid e lo stiamo convocando. All'inizio, però, non accettavano perché, in caso di lockdown, avrebbero subìto il licenziamento; ora un emendamento prevede che restino in servizio e stiamo procedendo, ma abbiamo bisogno di persone con preparazione adeguata. Per fortuna, per le primarie abbiamo potuto assumere universitari, altrimenti il sistema sarebbe già saltato».

LE SOLUZIONI

In mezzo a queste difficoltà, si sta facendo di tutto per garantire il servizio al meglio possibile: «Prima tentiamo la rimodulazione degli orari e chiamiamo personale da altri plessi rassicura Giannuzzi Stiamo facendo i salti mortali: i docenti fanno molte ore in più, si impegnano al massimo, si sentono in colpa quando sono costretti in malattia. Anche se forse non tutti ci fanno caso, dimostrano un grande senso di responsabilità: l'altro giorno una docente che ho contattato alle 23 di sera perché coprisse un buco alle 8 della mattina dopo ha dato subito la disponibilità. La riduzione oraria, che adottiamo in accordo col Consiglio di Istituto, è la soluzione estrema conclude - speriamo non sia necessaria e, comunque, cercheremo di programmarla settimanalmente. Ma se mi dovessero mancare 10 o 12 persone, come posso garantire il servizio in sicurezza?».

IL COMUNE

Alla dottoressa Giannuzzi, è arrivato anche un messaggio da Palazzo D'Aronco: «Voglio esprimere la mia solidarietà alla dirigente scolastica ha detto l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia - La mancanza di personale è imputabile solo al Governo in carica che invece di garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi attraverso una gestione delle graduatorie e delle assenze del personale, ha preferito impegnare le sua già scarse capacità di pianificazione nell'acquisto dei banchi con le rotelle, dimostrando tutta la sua inadeguatezza. Questa situazione si ripercuote sui ragazzi, sulle famiglie e sulla possibilità da parte del Comune di attivare servizi fondamentali come mensa e doposcuola. Ciò è già avvenuto con la riduzione dell'orario alla Garzoni Montessori e potrebbe verificarsi in altri istituti. Mi appello al Governo perché sblocchi questa drammatica situazione».

Alessia Pilotto

