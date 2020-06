IL PROGETTO

UDINE L'intelligenza artificiale, le tecniche del machine learning e le sue molteplici applicazioni: sono questi i temi di spicco dell'International Summer School on Artificial intelligence: from deep learning to data analytics (AI-DLDA) 2020, la scuola estiva internazionale sull'intelligenza artificiale giunta alla terza edizione e promossa da Digital Innovation Hub (DIH) di Udine, Ditedi-Distretto delle Tecnologie Digitali e Cluster Ict del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine e Area Science Park nell'ambito delle attività di IP4FVG, il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che supporta la trasformazione digitale delle imprese sul territorio.

La scuola estiva internazionale sull'intelligenza artificiale, organizzata dal 29 giugno al 3 luglio, presenta da quest'anno una novità: «A seguito dell'emergenza internazionale da Covid-19 raccontano Dino Feragotto, presidente della Cabina di regia di IP4FVG, Gian Luca Foresti, direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università di Udine, e Mario Pezzetta, presidente del cluster Ditedi - si terrà interamente in modalità online, per dare a ricercatori universitari, personale tecnico aziendale ed imprenditori del settore Ict l'opportunità di continuare ad approfondire tematiche all'avanguardia come la computer vision, l'apprendimento supervisionato e non supervisionato, le principali tecniche di machine e deep learning, le diverse applicazioni all'AI, i big data, l'interazione uomo-macchina, tutti temi fondamentali in una società e in un mercato globale che promuovono i concetti di Smart City e Industry 4.0».

«La Summer school vuole essere uno strumento utile nelle mani di ricercatori e imprenditori che guardano al futuro e che sperimentano un'innovazione tecnologica continua» dichiara Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, che aggiunge. È un percorso che il Sistema Argo sostiene per la crescita e la competitività del territorio.

«La possibilità di frequentare la Summer School direttamente online proseguono Feragotto, Foresti e Pezzetta - vuole essere altresì occasione per allargare la partecipazione anche a chi, per motivi logistici, non ha potuto partecipare alle scorse edizioni, dando al tempo stesso la possibilità agli imprenditori e ai tecnici delle aziende del nostro territorio di entrare strettamente a contatto con il mondo accademico per avvicinarsi alle soluzioni tecnologiche più innovative. I partecipanti avranno l'occasione di seguire lezioni di approfondimento teorico e sessioni laboratoriali sperimentali tenute da docenti internazionali di alto livello provenienti dalle Università e Centri di Ricerca più prestigiosi d'Europa».

Quest'anno, tra gli altri, è prevista la partecipazione di Wojciech Samek, direttore del gruppo di Machine Learning al Fraunhofer Institute di Berlino. I docenti e i temi della Summer School sono individuati dal gruppo dei direttori scientifici, tra cui vi sono il professor Gian Luca Foresti, direttore del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine, e la prof.ssa Rita Cucchiara, direttrice del Laboratorio nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent Systems (AIIS) del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA