Scuola, è polemica sul cambio al vertice

IL CASOUDINE Bufera sul cambio al vertice all'ufficio scolastico regionale Fvg. «Molto irrituali». Così l'assessore regionale Alessia Rosolen, in una nota furibonda, ha descritto le modalità dell'avvicendamento fra Patrizia Pavatti, già preside al convitto di Cividale, e la neo direttrice Daniela Beltrame (di origine udinese, già direttore regionale del Friuli Venezia Giulia dal 2009 al 2014 e quindi al timone dell'Usr del Veneto per 4 anni prima di approdare, nel 2018, al ministero come capo dipartimento), subentrata ieri mattina senza...