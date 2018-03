Scuola e lavoro, gli stage in azienda promossi dagli studenti friulani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SONDAGGIOUDINE Gli studenti del Friuli Venezia promuovono gli strumenti di alternanza scuola-lavoro. Nel dettaglio, quattro ragazzi su cinque ritengono di avere migliorato conoscenze e abilità dopo uno stage in azienda.Il sondaggio realizzato dall'Ires Fvg in collaborazione con quattro istituti superiori della regione, nell'ambito del progetto iSurvey. IRESondaggi online finanziato dalla Regione Fvg, ha permesso di raggiungere 1.093 studenti, in prevalenza studentesse (716, il 65,5%) con l'obiettivo di verificare l'efficacia percepita...