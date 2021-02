SCUOLA E INNOVAZIONE

UDINE Il neo presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso di insediamento, al capitolo scuola ha messo in evidenza l'importanza della formazione tecnica, definendo gli Its addirittura un «pilastro educativo» e, più in generale, sottolineando la necessità di «investire in una transizione culturale» e di «disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti». È un richiamo che il Fvg sta dimostrando di avere già nelle sue corde, con il taglio ufficiale del nastro che è stato fatto ieri a Udine del nuovo percorso sperimentale triennale all'Isis Malignani dedicato alle «Tecnologie per l'arredo e materiali del made in Italy». È un percorso che è nato da un protocollo d'intesa tra Regione, Ufficio scolastico, Cluster legno arredo casa Fvg e Malignani e, come è stato posto in rilievo, offre a chi completerà positivamente la formazione triennale un'offerta di assunzione da parte di aziende individuate per il tramite Cluster Arredo. A presentare il corso sono intervenuti l'assessore regionale Alessia Rosolen, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, il presidente del Cluster Franco di Fonzo e il direttore Carlo Piemonte e il dirigente scolastico del Malignani, Andrea Carletti. Il nuovo percorso è nato da un'idea del Cluster Legno Arredo Fvg, il consorzio nato per rilanciare le imprese del settore e promuovere la progettualità finalizzata all'innovazione e dalla necessità di fornire competenze professionali nel settore, che oggi risente di una carenza di tecnici qualificati. L'obiettivo è quindi di offrire formazione innovativa in risposta a una necessità delle imprese del territorio nell'ambito del legno-arredo, che rappresenta un settore produttivo fondamentale per l'economia regionale, pari cioè al 14% dell'intero fatturato manifatturiero regionale. Il programma sperimentale integra politiche educative della scuola, fabbisogni professionali del territorio, esigenze formative degli studenti. Sarà formalmente attivo dal 2021/2022, attuato grazie alle forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico, caratterizzato da una modifica curriculare all'interno dell'articolazione Meccanica e Meccatronica dell'indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia. Questa nuova opportunità formativa è rivolta a tutti gli studenti e le studentesse, non solo a quelli del Malignani, che siano in possesso dell'idoneità per l'iscrizione al terzo anno di scuola superiore.

