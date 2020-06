DIDATTICA

TRIESTE «Oggi più che mai, in giorni in cui una barbarie culturale, più preoccupante di quella politica, giunge fino a attentare alle statue di personalità che hanno contribuito a fare la storia del nostro Paese, assume grande importanza un bando che valorizza il capitale della memoria, la consapevolezza dell'importanza di quanto è successo nel passato. Ne auspico la massima divulgazione nel mondo della scuola, delle associazioni e dell'impresa».

Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, aprendo il webinar dedicato a illustrare il bando pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia, attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno attraversato gli accadimenti, evidenziando il rapporto sinergico fra letteratura e storia, anche alla luce della suggestione Vivere in tempi interessanti». Gibelli, citando Primo Levi, ha ribadito l'importanza della memoria - Meditate che questo è stato - per avere più consapevolezza nel vivere attuale e non cancellare il passato.

Per la prima volta il bando intreccia il rapporto fra storia e letteratura e stimola docenti e alunni ad approfondire, alla luce dell'antico anatema cinese (Che tu possa vivere in tempi interessanti!, citato poer la prima volta da Sir Austen Chamberlain negli anni Trenta, che è stato anche il tema della 58ª Biennale d'arte di Venezia, come gli scrittori hanno vissuto la storia del nostro territorio.

I protagonisti dei migliori progetti saranno ospitati al Salone del libro di Torino del prossimo anno, quando il Friuli Venezia Giulia comparteciperà all'evento, vedendo così riconosciuto il suo impegno nella valorizzazione e diffusione della cultura.

Possono presentare domanda, dal 1° al 30 settembre 2020, le scuole statali e paritarie e le associazioni senza fini di lucro (ad esclusione delle associazioni di categoria). Il bando è finanziato con una dote di 290 mila euro e i contributi previsti vanno da 8.000 a 15.000 euro. L'entità del sostegno verrà determinata sulla base di tre fasce di punteggio: tra 70 e 100 punti il contributo è pari al 100% del fabbisogno richiesto; tra 60 e 69 punti al 90%; tra 50 e 59 punti all'80%. Sotto i 50 punti il contributo non verrà concesso.

I criteri oggettivi incideranno per un massimo di 25 punti, mentre quelli valutativi - ad esempio, la competenza del soggetto proponente, la congruenza tra attività e budget, la composizione del parternariato - per un massimo di 75 punti.

I progetti possono essere presentati in partenariato con un massimo di 10 soggetti e possono essere oggetto di Art Bonus. Le domande andranno inviate esclusivamente in modalità informatica. Un ulteriore webinar, in programma a settembre, approfondirà nuovamente tutti gli aspetti del bando.

