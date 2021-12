VANDALISMO

UDINE I no vax si rifanno vivi in città ed imbrattano il muro esterno della scuola media Ellero, in via Divisione Julia e lungo via Tiberio Deciani a Udine. Con la vernice rossa, sono state realizzate scritte contro la campagna vaccinale come Il vaccino uccide e alva tuo figlio' e contro il Governo, definito nazista'. Un'azione messa a segno da ignoti durante la notte tra lunedì e martedì e che arriva proprio nel giorno di avvio delle prenotazioni per la vaccinazione della fascia 5-11 anni. Sdegno trasversale, soprattutto da parte dei rappresentanti dell'istituto scolastico e dei genitori che ieri mattina hanno accompagnato a scuola i loro figli e si sono trovati di fronte le scritte. Ingenti i danni al plesso scolastico, da poco ritinteggiato e che aveva visto l'atteso ingresso dei suoi allievi solamente lo scorso settembre, dopo una lunga ristrutturazione. La dirigente scolastica Tullia Trimarchi di primo mattino ha segnalato il fatto alla Polizia Locale di Udine e alla Digos della Questura friulana: Siamo amareggiati, ho fatto subito le segnalazioni del caso ha spiegato - spero anche nella rimozione quanto prima delle scritte; dispiace che sia stato fatto proprio in un edificio ristrutturato di recente; al di là del contenuto delle scritte, il gesto non è ovviamente civile, non è un segnale positivo per gli studenti e sicuramente con i professori saranno approfonditi questi aspetti, soprattutto anche in ottica di senso civico. Anche la politica e gli amministratori locali hanno condannato immediatamente e duramente il gesto: Denota la qualità di queste persone che pensano fare battaglie assurde antiscientifiche contro chi ha spiegato che con vaccinazione riusciamo a contenere malattia e rischi ad essa legate ha attaccato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini - Ora sono passati a imbrattare muri, lanciando slogan assurdi, come vaccini provocano morte e o governo nazista; so che la polizia sta facendo le indagini del caso, speriamo di individuare al più presto i responsabili di questi atti vandalici e speriamo che la pena sia quella di rimettere a nuovo il muro imbrattato. Resta rammarico e perplessità ha poi aggiunto per il fatto che colpisce ancora come questi soggetti non capiscano ancora cosa stiamo vivendo e cosa dobbiamo fare per uscire da questa pandemia. Il vaccino è l'unica strada percorribile per sconfiggere il covid e fortunatamente questo è assolutamente chiaro alla maggior parte dei cittadini che lo stanno vivendo nelle loro storie e nelle loro famiglie. Le scritte comparse oggi sulle facciate esterne della scuola Ellero a Udine sono inaccettabili: siamo tutti stufi di queste violenze che con la democrazia non hanno nulla a che fare e che non aiutano ad affrontare questi giorni ancora critici per la pandemia afferma la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd). Auspichiamo che le indagini delle forze dell'ordine diano un volto a chi gioca su temi sensibili come i vaccini per i bambini, in maniera che vengano assicurati alla giustizia. Dalle istituzioni, Regione in primis, ci aspettiamo un forte impegno e una migliore gestione delle vaccinazioni, tamponi e tracciamenti che sono in difficoltà, nonostante il forte impegno degli operatori sotto organico.

