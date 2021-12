IL CASO

UDINE Terzo blitz in una settimana dei militanti No Vax a Udine. Dopo la scuola media Ellero, in via Divisione Julia, e la primaria Pascoli-di Toppo Wassermann (tra via Pordenone, via Ampezzo e via Tolmezzo), un terzo istituto scolastico del capoluogo friulano è finito nel mirino dei contestatori. Si tratta della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di via Pradamano, nella prima periferia sud del capoluogo friulano. Le scritte, con la consueta vernice rossa spray, hanno espresso i medesi slogan: Il Vax uccide, Governo nazista, Articolo 32 comma 2 della Costituzione, Governo mente', Libertá e diritti, Vivi Libero con noi', Salvate i vostri figli, Vivi perché liberi. Ad essere utilizzato come sfondo dei messaggi, notati di primo mattino ieri dal personale dell'istituto, il muro esterno della scuola media e della piscina comunale di Baldasseria. Subito è scattata la denuncia alle forze dell'ordine con il sopralluogo sul posto e i rilievi della Digos della Questura friulana, i Carabinieri del Comando provinciale e la Polizia Locale.

IL PRESIDE

«Si tratta di un attacco alla scuola e all'intelligenza» ha commentato in mattinata il dirigente scolastico Paolo De Nardo che guida il Quarto Istituto Comprensivo della città. Lo stesso dirigente ha poi sottolineato come l'articolo 32 della Costituzione parli sì di diritto alla salute come diritto individuale, ma anche come diritto collettivo. «La nostra risposta a questo episodio ha aggiunto il preside - sarà ragionare e studiare su questo articolo che qui viene citato impropriamente. Quando non si cerca il dialogo e si agisce in questo modo si è dei violenti perché non si stanno ad ascoltare le ragioni degli altri». Non è escluso tra l'altro che l'azione sia rivolta proprio al dirigente scolastico, in qualità di presidente provinciale dell'Associazione nazionale dei presidi. Proprio De Nardo nei giorni scorsi si era schierato in prima persona contro gli imbrattamenti. L'assemblea provinciale dell'Associazione riunitasi nei giorni scorsi all'Isis Stringher aveva espresso una ferma condanna per l'ennesimo sfregio rivolto a una scuola di Udine definendo queste scritte «un segnale preoccupante di intolleranza, ignoranza e decadimento del confronto civile. Tanto più in quanto realizzate nelle pertinenze di un istituto scolastico, luogo di educazione al rispetto». In questi sette giorni, comunque, l'attività degli investigatori non si è mai fermata, con le verifiche portate avanti sia dopo l'episodio della Ellero di lunedì 13 che quello della Pascoli-Di Toppo Wasserman tra giovedì e venerdì notte. Si cercano ulteriori elementi utili per inchiodare i responsabili e, stando alle prime indiscrezioni, gli investigatori starebbero per chiudere il cerchio. Naturalmente ancora una volta l'inciviltà del gesto, al netto dei contenuti dei messaggi, ha costretto il Comune a correre ai ripari disponendo la cancellazione delle scritte.

CONTROLLI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Udine stanno continuando a verificare il rispetto della normativa tesa a mitigare gli effetti dell'epidemia da covid-19. Nell'ultimo fine settimana, in provincia, è stato verificato il possesso del green pass a circa 700 persone, 6 delle quali sono state sanzionate, all'interno di esercizi pubblici, poiché prive della certificazione verde e 2 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono stati 142 le attività o gli esercizi pubblici controllati e 2 i titolari di dette attività sanzionati per la mancata verifica del green pass. Anche le località sciistiche nel territorio sono state oggetto di particolari controlli. Le pattuglie di sciatori dell'Arma hanno verificato il rispetto della normativa anti covid e controllato numerosi sciatori presso i tornelli degli impianti di risalita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA