UDINE «La critica politica è una prerogativa della democrazia, il linguaggio d'odio che attacca la persona, l'istituzione che rappresento e coinvolge anche la famiglia è una deriva violenta inaccettabile quanto pericolosa». Così il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin commenta le scritte ingiuriose apparse ieri - la prima su un cartellone pubblicitario davanti all'asilo del figlio minore a Udine, l'altra su un muretto di cemento al centro commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco - e che sono state immediatamente oggetto di denuncia alle autorità competenti. «È sconvolgente trovarsi davanti a frasi aggressive e minacciose nei miei confronti prosegue ed è ancora più preoccupante quando una di esse fa brutta mostra davanti a un luogo frequentato dai bambini. Certo che, dopo essere stato informato anche del secondo episodio, tutto ciò fa pensare a un piano organizzato».

Dunque il presidente del Consiglio regionale aggiunge: «Di fronte ad atti di tale viltà che sarebbe superficiale considerare isolati auspico che le Forze dell'Ordine possano fare quanto prima chiarezza, esprimendo nel contempo grande preoccupazione per atteggiamenti che tutti noi volevamo superati, relegati in un passato caratterizzato da intollerabile violenza verbale a cui, purtroppo, spesso ha fatto seguito ben altro». Conclude Zanin: Voglio considerare solo una coincidenza che questo atto vergognoso sia avvenuto lo stesso giorno in cui un quotidiano regionale ha pubblicato una mia intervista che replicava ad attacchi politici e pretestuosi ricevuti da una parte politica. Così non fosse sottolinea - sarebbe ancora più grave perché significherebbe che, oltre alla mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni, siamo di fronte alla volontà di impedire a un rappresentante della comunità regionale di esporre liberamente il proprio pensiero». Nell'intervista in questione, il presidente del Consiglio regionale parla di «attacco politico orchestrato» contro di sé riferendosi al Pd ed in particolare al consigliere regionale Franco Iacop che ha presentato una mozione sulla presunta incompatibilità di Zanon per il triplo incarico da presidente del Consiglio, amministratore unico e direttore della società di gestione rifiuti Mtf. Zanin ha spiegato di aver comunicato i suoi diversi ruoli al momento dell'elezione e come gli uffici preposti abbiano già verificato l'assenza di incompatibilità con il ruolo di consigliere regionale. Riguardo invece il ruolo di direttore generale, il presidente del Consiglio regionale riferisce nell'intervista di essersi messo in aspettativa con tanto di documenti che lo attestano. Dunque, riferendosi alla mozione, parla di «operazione politica». «La nostra così dichiarava il Pd è una legittima richiesta come accaduto in passato per altri consiglieri regionali».

Interviene il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli: «Gli attacchi al Presidente del Consiglio ed alla sua famiglia sono atti vigliacchi, stupidi e pieni di ignoranza. Il rispetto delle Istituzioni significa accettare diversità di opinioni, significa accettare confronti anche aspri ma che mai devono diventare attacchi alla persona ed alla sua vita privata. Il Pd esprime tutta la sua solidarietà al presidente Zanin e condanna, come sempre fatto, qualsiasi atto offensivo, minaccioso e denigratorio che non può che esser commesso da chi non conosce i fondamenti della democrazia».

