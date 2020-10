IL CASO

UDINE Solidarietà a Zanin, condanna del gesto di chi ha voluto insultarlo con scritte ingiuriose a Udine, vicino all'asilo del figlio, e a Martignacco.

«Atti vili e spregevoli come quelli contro il presidente del Consiglio regionale Zanin vanno condannati senza se e senza ma. A lui va la nostra piena solidarietà. Il linguaggio d'odio e l'insulto non fanno parte del nostro agire politico e amministrativo e non vanno assolutamente confusi con la dialettica e il confronto politico, che possono essere anche aspri e che non devono mai trascendere». È il commento del vicecapogruppo del Pd, Diego Moretti rispetto alle scritte ingiuriose apparse contro il presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin. «Allo stesso modo, però, non accettiamo il tentativo di strumentalizzare le nostre iniziative, esercitate in assoluta trasparenza e nei luoghi istituzionali deputati al confronto. Ricordiamo e non dimentichiamo il trattamento ingiusto e infamante subìto a suo tempo, sui media e sui social, da Agnola e Marsilio per una vicenda del tutto diversa, purtroppo, allora, anche da parte di forze politiche presenti in Consiglio regionale». Anche Mauro Bordin (Lega) esprime la «sincera solidarietà e vicinanza al presidente dell'Aula, vittima di attacchi esecrabili. Le scritte denigratorie e incivili di cui è stato oggetto rappresentano, oltre a un gesto vigliacco, anche una minaccia e un'inaccettabile offesa all'Istituzione e alla sfera privata». Bordin si augura che le forze dell'ordine «facciano chiarezza al più presto sull'episodio, dando un segnale forte a chi crede di potersi nascondere dietro a un vile anonimato. Solidarizza con Zanin anche il Gruppo consiliare regionale di Fratelli d'Italia, che stigmatizza «un vile attacco personale che colpisce in lui anche l'Istituzione che rappresenta». Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio (Fdi) aggiungono anche il loro sdegno per un atto intollerabile che non deve restare impunito, perché non è più accettabile questa continua delegittimazioni delle Istituzioni democratiche, colpite, adesso anche sul piano personale, nelle loro più alte cariche».

Solidarietà al presidente Zanin «bersaglio di scritte vergognose» arriva anche dal Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. «La politica è confronto e dialettica ma non può e non deve mai sfociare in violenza, insulto e intimidazione aggiungono i consiglieri Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella, Cristian Sergo e Andrea Ussai -. Le scritte contro il presidente Zanin sono un gesto vile, che non appartiene alla cultura democratica del Friuli Venezia Giulia».

Totale condanna da parte dei consiglieri Mauro Di Bert, Edy Morandini, Emanuele Zanin e Giuseppe Sibau, del gruppo consiliare di Progetto Fvg per una Regione Speciale-Ar nei confronti di chi ha compiuto quel gesto. «Al Presidente Zanin va tutta la nostra solidarietà nella convinzione che le forze dell'ordine sapranno risalire a chi ha commesso un tanto». Anche il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi ha espresso solidarietà su Twitetr a Zanin «per le gravi ingiurie, per mezzo di scritte riprovevoli apparse a Udine (di fronte all'asilo del figlio). Ci si interroghi sui modi oramai diventati normali toni della discussione pubblica».

