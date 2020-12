«Al termine di queste giornate di screening incroceremo i dati degli esiti dei test rapidi con quelli generali sulla diffusione del coronavirus e decideremo se sia il caso di procedere con la stessa operazione anche in altri comuni della regione». Anche perché, ha detto, queste operazioni richiedono «un impegno significativo di personale». Lo ha affermato il vicepresidente Riccardo Riccardi durante la seconda giornata dello screening a Paularo. Oggi ultimo round per i cittadini delle frazioni di Chiaulis, Misincinis e Ravinis. Riccardi ha evidenziato che «si sta registrando una buona affluenza di popolazione e un interessante valore sulle persone analizzate: tra coloro che ieri si sono sottoposti al test e quelli giunti al drive in fino alle 13 di oggi, tutti hanno avuto esito negativo. Unendo questo valore a quelli emersi in circostanze analoghe negli altri comuni individuati dall'ordinanza regionale, emerge che in queste località il dato del contagio è in forte controtendenza. Per il momento è ancora prematuro dire se continueremo lungo la strada intrapresa adottando la stessa tipologia di screening anche in altri comuni». La vera novità messa in campo a Paularo è l'utilizzo del test salivare accanto a quello rapido. «La sperimentazione - ha detto il vicegovernatore - sta dando risultati molto positivi. Una volta che la metodologia sarà validata, potrebbe essere rivoluzionaria in quanto per il prelievo del materiale organico da analizzare non è richiesto il coinvolgimento di professionisti sanitari. Se poi riuscissimo ad avere a disposizione un test rapido salivare allora avremmo raggiunto il massimo perché ai benefici si aggiungerebbe anche quello di un accorciamento dei tempi. Questa è un'ipotesi percorribile e siamo fiduciosi». A Paularo 470 test fatti, tutti negativi (un terzo salivari).

Ecco i dati degli altri comuni. A Socchieve 579 persone testate (7 positivi, 1,2 per cento), a Sutrio 829 (13, 1,6 per cento), a Castelnovo del Friuli 449 (4 positivi, 0,9%), a Dolegna del Collio 198 persone testate (4 positivi, 4%), a Erto e Casso 183 (5 positivi, 2,7%), ad Andreis 161 persone testate (0 positivi); a Cimolais 209 persone testate (3 positivi, 1,4%); a Barcis 172 persone testate (2 positivi, 1,2%); a Claut 641 persone testate (2 positive, 0,3%). Il totale quindi ha visto 3.421 persone testate, di cui 40 positivi, ovvero l'1,2%.

