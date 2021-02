IL SISTEMA

L'emergenza sanitaria da Covid 19 ha enfatizzato la debolezza dell'architettura dell'assetto organizzativo e del sistema di regolazione delle interdipendenze fra i diversi attori della rete dei servizi, coinvolti nei diversi livelli e nelle diverse dimensioni della presa in carico: ecco il cuore del problema strutturale del Servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, secondo un'analisi, che non ricorre a giri di parole, contenuta nelle Linee di gestione 2021 della Sanità regionale, compilate dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Naturalmente, la via maestra per uscire da tale condizione, con l'aggravante della crisi pandemica, è da un lato il potenziamento della rete ospedaliera e dall'altro l'efficientamento dell'assistenza territoriale. «Il nocciolo - secondo Riccardi - sta nel miglioramento, in chiave innovativa, della presa in carico dei pazienti, in particolare dei più fragili, con la finalità dichiarata di ridurre la cosiddetta istituzionalizzazione dell'assistenza (in strutture ospedaliere), in favore di una permanenza del paziente nel proprio contesto di vita. Una tappa, considerata fondamentale, è il riassetto dei Dipartimenti di prevenzione, proprio in ragione del fatto che prevenire sia sempre meglio che curare. Prima di tutto la Regione vuole uniformare, su tutto il territorio del Fvg, le procedure per la presa in carico dei pazienti Covid, la sorveglianza del decorso di ciascuno e, non certo da ultime, le vaccinazioni.

SCREENING

Sempre sulla prima linea della prevenzione, le Linee di gestione 2021 prescrivono l'ampliamento degli screening oncologici alla mammella alla fascia d'età fra i 45 e i 49 anni. La Regione fissa l'obiettivo del 60% del target di donne da sottoporre al test per la cervice uterina e del 64% per la mammella. Le Aziende sanitarie devono stabilire un numero di ore di apertura degli ambulatori adeguato al recupero, entro giugno prossimo, della totalità degli inviti a sottoporsi ai test non esperiti nel corso del 2020. Tutto questo senza ridurre l'impegno per gli screening da eseguire nel 2021. Quanto al test del colon-retto, l'obiettivo minimo fissato dalle Linee di gestione è del 60% della popolazione-obiettivo.

ALIMENTAZIONE

Particolari disposizioni preventive riguardano la sicurezza alimentare e l'uso appropriato degli antibiotici in ambito veterinario, circostanza, questa, legata a doppio filo proprio con la salute a tavola. A questo proposito la Regione affida, alle Aziende sanitarie, il compito di avvalersi del protocollo di farmacosorveglianza ministeriale affinché, nell'arco di tempo di 5 anni, almeno il 70% degli allevamenti sottoposti a controllo adotti livelli compatibili di impiego degli antimicrobici. Si sta, peraltro, rivelando anche nei cittadini del Friuli Venezia Giulia un'emergenza di sanità pubblica - come afferma la Regione Fvg - proprio la resistenza all'efficacia degli antibiotici. Dunque una partita tutta la giocare. E da vincere assolutamente.

M.B.

