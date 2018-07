Scoperto con 95 ovuli di cocaina Arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTARVISIO In corpo, aveva 95 ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 1,3 chilogrammi. Per questo, un cittadino nigeriano di 29 anni, J.E., scoperto durante uno dei controlli congiunti attivati tra la Guardia di Finanza e la Polizia di frontiera di Tarvisio per il contrasto e alla repressione dei traffici illeciti, è finito nei guai. L'altra notte, nello scalo ferroviario di Tarvisio-Boscoverde agenti e finanzieri hanno fatto un controllo accurato a bordo di un treno internazionale proveniente dall'Austria. La loro...