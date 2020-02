IL CASO

UDINE (cdm) Polemica rovente a tema appalti in Regione. Nel mirino delle minoranze, che hanno chiesto le dimissioni dell'assessore Sebastiano Callari, stavolta, una maxi-gara per il trasporto scolastico, da quasi 39 milioni di euro, che vede 48 comuni interessati. Sotto attacco «le criticità della Centrale unica di committenza», che, secondo il capogruppo del Patto per l'autonomia Massimo Moretuzzo «rischiano di mettere in grandissima difficoltà il sistema degli enti locali e delle pmi regionali». «Una volta - per Moretuzzo - la Lega diceva prima i friulani, ora invece li esclude con scelte che penalizzano le realtà del territorio». Il tema del contendere è proprio il maxi-appalto. A preoccupare le opposizioni, «il fatto che su 12 lotti solo in un caso sia stata presentata un'offerta da parte di un operatore economico della regione: in 10 lotti sono pervenute offerte solo da 2 operatori con sede nelle province di Bari e Lecce, mentre ben 2 lotti sono andati deserti». «Fedriga e il suo assessore Callari non sono in grado di dare indirizzi politici e a farne le spese sono le imprese del Fvg», sostengono il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli e il capogruppo Sergio Bolzonello.

GLI ASSESSORI

Ma la giunta respinge le critiche al mittente. «La gara l'hanno preparata nel 2017 quando c'era il Pd», scrive l'assessore ai Trasporti Graziano Pizzimenti. Ma in casa Pd sventolano alcuni documenti, per provare il contrario, come il decreto a contrarre del 3 ottobre scorso con cui il direttore Cuc ha deliberato di affidare il servizio di trasporto scolastico a favore di enti locali della regione. Callari, che già nei giorni scorsi aveva battibeccato con l'ex assessore Telesca su Twitter per la paternità di alcune scelte in sanità, poi, è un fiume in piena: «Questa gran confusione è in esito alle norme fatte dal Pd, che ha inserito la nascita della Cuc nella legge 26 del 2014. Si dimentica che questa roba è stata fatta da Panontin. Poi nel 2018 la giunta Serracchiani ha dato gli indirizzi politici per valutare come fare le gare. Fatte da loro le regole, a quel punto, le gare sono andate avanti e noi le abbiamo trovate già bandite nel 2018. Io, poi, faccio notare che ho questa delega da agosto 2019, trovo assurdo che qualcuno mi dica che devo dimettermi per questo. L'avessi presa cinque anni o due anni fa... Ma sono qui da sei mesi e ovviamente non potevo intervenire a modificare le linee di indirizzo date con delibere precedenti. L'esecutivo, per poter dare un indirizzo amministrativo che discende dalla norma deve prima modificare la norma. Non può andare contro la legge», dice Callari, che non ha gradito alcune esternazioni dei dem. Ma, assicura, sulla Cuc la giunta sta tentando di correggere la rotta. «A luglio durante la legge di assestamento abbiamo fatto una norma che dà la libertà ai Comuni di aderire o meno alle gare della Cuc, previa richiesta di non aderire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando». Porta la data di questo febbraio, invece, la delibera «appena portata al Cal, che all'unanimità ha detto sì: nel testo sono previste nuove soglie per i parametri, per cui i Comuni possono partecipare o meno alle gare Cuc sotto una certa soglia. Questo, per le gare future, tutela i piccoli Comuni, che per fare una garetta di sfalci o di piccole manutenzioni, possono fare da soli. La legge fatta dal centrosinistra dava l'obbligo ai Comuni di aderire e noi l'abbiamo praticamente tolto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA