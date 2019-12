Scontro sui nuovi centri profughi

MIGRANTI

UDINE La Giunta regionale, con l'assessore alle Autonomie locali e Sicurezza, il leghista Pierpaolo Roberti, ribadisce la disponibilità ad aprire sul territorio del Friuli Venezia Giulia più di un Cpr, Centro permanente per i rimpatri, dopo quello attivato due settimane fa a Gradisca d'Isonzo. E il Pd, con la senatrice Tatjana Rojc, va all'attacco, definendo la posizione «incomprensibile e inaccettabile». Posizioni divergenti anche riguardo all'operato del Comune di Gradisca, guidato dall'esponente del Centrosinistra Linda Tomasinsig. È accaduto ieri, dopo che Roberti ha ribadito la posizione del governo regionale a dare «piena disponibilità a ospitare in regione nuovi Centri permanenti per i rimpatri al fine di ridurre l'accoglienza diffusa». Una considerazione arrivata dopo l'apertura del Cpr a Gradisca due settimana fa nell'ex caserma Polonio, una struttura che, come da missione per i Centri per i rimpatri, ospiterà immigrati irregolari che dovranno essere espulsi. La permanenza massima sarà di sei mesi e a Gradisca la struttura è pensata per ospitare al massimo 150 persone. Parallelamente Roberti ha espresso «forti perplessità» nei confronti del Comune per la creazione «di una nuova figura di garante per quegli immigrati rispetto ai quali, va ricordato ha detto Roberti è stato decretato il non titolo a rimanere sul territorio dove sono arrivati gli irregolari». Una scelta stigmatizzata perché, nella visione dell'assessore regionale, l'amministrazione comunale si sarebbe occupata di questi aspetti «invece di concentrare la propria azione normativa a vantaggio della comunità locale e di agire a tutela dei propri cittadini».

Asserzioni sulle quali ha ribattuto punto per punto Rojc, per la quale «solo un'ansia da prestazione carceraria può indurre chi governa a voler i Cpr nelle nostre città. Già quello che abbiamo a Gradisca ha affermato la senatrice Dem è troppo, pure associato al Cara. Avere un Cpr dietro casa ha continuato non è affatto garanzia di sicurezza, come ci insegnano le passate esperienze proprio al Cie a Gradisca e proprio per questo sono state aperte le interlocuzioni con il Viminale dalla collega Debora Serracchiani». Del resto, ha proseguito, «le questure e le prefetture della regione sanno di poter contare su un appoggio concreto da parte dei rappresentanti del Pd».

Quanto poi alle considerazioni di Roberti sull'operato dell'amministrazione comunale di Gradisca, Rojc ha espresso «appoggio a un sindaco come Tomasingig che riesce a gestire una realtà complessa come Gradisca senza dimenticare la sua umanità, come forse vorrebbe fare qualcuno». Roberti però ha mantenuto il punto e, ricordando che attualmente il Cpr di Gradisca contiene 65 immigrati clandestini in attesa di rimpatrio, ha definito la situazione legata ai flussi migratori «preoccupante, perché gli ingressi non autorizzati via terra hanno fatto registrare un recente nuovo aumento. È un dato che ha aggiunto conferma l'opportunità già condivisa con la Slovenia di operare congiuntamente con tecnologie innovative per il monitoraggio dei confini». In questo quadro, quindi, «la Regione si dichiara disponibile rispetto all'apertura di nuovi Cpr in Friuli Venezia Giulia», ha concluso.

