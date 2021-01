LA TRAGEDIA

CAMPOFORMIDO Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in comune di Campoformido. A perdere la vita Michele Zuppel, autotrasportore di 44 anni originario di Brazzano di Cormons. L'autista viaggiava sulla sua vettura Nissan lungo via Principe di Udine, nei pressi del confine con il comune di Pasian di Prato, al chilometro 122 della statale 13 Pontebbana, in direzione del centro del paese secondo i primi rilevamenti della polizia locale, quando la sua vettura si è scontrata con un camion.

Il 44enne, residente a Campoformido, non sarebbe riuscito ad evitare il mezzo pesante che procedeva in senso opposto. Violentissimo l'impatto con il 44enne che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il corpo è stata estratto tempestivamente dalle lamiere dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine ma l'urto frontale non ha lasciato scampo all'autista, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 inviato dalla Sores di Palmanova, accorsi subito sul posto, che dopo averlo preso la n cura hanno tentato di rianimarlo per mezz'ora. Purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi per ricostruire le dinamiche della vicenda assieme ai colleghi della Polizia locale di Campoformido.

Diverse le ripercussioni sulla viabilità della statale fino alla rimozione dei mezzi e la bonifica della sede stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

