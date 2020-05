CRONACA NERA

UDINE Schianto tra due utilitarie ieri all'ora di pranzo a Udine, tra via Monte Grappa e via Gorizia. A scontrarsi una Hyundai e una Honda. Ad avere la peggio un'anziana alla guida della Hyundai, estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidata ai sanitari del 118 per il trasferimento in ambulanza al Santa Maria della Misericordia; la signora ha riportato diverse ferite ma non era in pericolo di vita. Illese le due donne a bordo della Honda. Al vaglio la dinamica del sinistro da parte della Polizia Locale, ma all'origine pare esserci una mancata precedenza.

La Polstrada di Palmanova invece ha pizzicato altri due camionisti rumeni con il vizio di rubare carburante in autostrada, già oggetto di precedenti indagini. Sono stati fermati sull'A4, all'altezza del casello di San Giorgio di Nogaro all'alba. Grazie agli elementi già raccolti, si è potuto stabilire che erano gli stessi, protagonisti di un furto di gasolio commesso il 28 febbraio nell'area di servizio di Gonars Nord. Durante la perquisizione del camion, ben nascosta, c'era un'elettropompa munita di tubi di gomma di varie misure usata per il travaso del carburante e diverse taniche di plastica per contenere il gasolio. I due 27enni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Ulteriori controlli hanno permesso di appurare che il conducente aveva un debito di oltre 3.000 euro con Autovie Venete per il mancato pagamento dei pedaggi simulando lo smarrimento del biglietto per ben 22 transiti, quindi è stato sanzionato per quasi 1.300 euro.

Una donna di San Daniele del 1948, A. M., è caduta nel primo pomeriggio sulle alture sopra Cornino, fratturandosi la caviglia. I compagni hanno subito chiamato aiuto e sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico di Gemona e della Guardia di Finanza di Tolmezzo. La donna è stata portata in elicottero all'ambulanza che attendeva al campo base e poi all'ospedale di San Daniele.

