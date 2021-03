LE INTERROGAZIONI

UDINE La campagna anticovid al centro del dibattito ieri in consiglio regionale. Scontro al calor bianco in particolare sull'andamento dei vaccini. Piccata la replica dell'assessore Riccardo Riccardi a chi parlava di ritardi. «Quando c'è chi sostiene che la Regione starebbe registrando un grave ritardo nelle vaccinazioni, è opportuno ricordare quale sia la verità: ovvero quella che vede il Friuli Venezia Giulia essere tra le regioni dove i propri cittadini (8,1 per cento) hanno maggiormente ricevuto almeno una dose dei tre vaccini a disposizione». Come ha spiegato Riccardi, il numero di richieste di vaccinazione a domicilio si è rivelato molto maggiore rispetto alle previsioni e pertanto è stato necessario in via prioritaria condurre una puntuale attività di verifica che, in una prima analisi, ha dimostrato un'elevatissima percentuale di inappropriatezza, ovvero di richieste non legate a motivi sanitari.

Preoccupata per i tempi della campagna vaccinale in regione («Fine maggio è tardi per concludere la somministrazione agli over 80»), la consigliera del Pd, Mariagrazia Santoro, ha chiesto chiarimenti sull'organizzazione dei prossimi mesi, in termini di tempi e sedi. «La campagna - le ha risposto Riccardi - si svolge sulla base degli obiettivi fissati a livello nazionale ed è condizionata da numero di dosi, disponibilità di spazi e operatori. Ad oggi è stata somministrata la prima dose al 30 per cento degli anziani over 80, per un totale di 142mila dosi sulle 170mila che ci sono state consegnate. A inizio marzo abbiamo raggiunto la media giornaliera di 3300 somministrazioni, e puntiamo ad arrivare a 7000 quando potremo utilizzare le sedi extraospedaliere. Stiamo parlando dunque di un ottimo rapporto dosi-cittadini. Quando vaccineremo tutti? Non si possono fare previsioni credibili: concluderemo quando Governo e struttura commissariale ci daranno i vaccini».

Preoccupato per i vaccini a casa anche Tiziano Centis, che ha chiesto «per quale motivo la campagna vaccinale a domicilio degli over 80 non sia partita quantomeno contestualmente all'inizio delle vaccinazioni presso i centri vaccinali, e come intenda procedere per colmare il ritardo accumulato». «A me non risulta che, come dice lei, al 7 marzo non ci fossero vaccinati in casa - ha risposto Riccardi - ed è singolare che si parli di ritardo quando siamo una delle regioni più tempestive su questo. Va tenuto presente che bisogna analizzare una ad una tutte le richieste, in diversi casi inadeguate: è un'organizzazione che richiede un impegno notevole».

Ma in totale sono state undici le interrogazioni a risposta immediata sui temi della sanità discusse ieri. Walter Zalukar, consigliere del Gruppo misto, ha chiesto informazioni sul sequestro di dispositivi di protezione individuale con ridotta capacità filtrante, operato dalla Guardia di Finanza in regione, chiedendo di avviare una verifica sui materiali destinati alle strutture sanitarie. «Farmaci e dispositivi di protezione individuale - gli ha risposto Riccardi - provengono dagli usuali canali di approvvigionamento nazionale. L'efficacia di mascherine e dispositivi viene valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico, a livello nazionale: a noi spetta di verificare che il materiale consegnato sia stato validato dal Cts. Oltre a questo, abbiamo attuato verifiche interne e in alcuni casi materiali di palese inadeguatezza non sono stati distribuiti. Ci proponiamo di intensificare i controlli, ma non possiamo modificare le norme statali che attribuiscono la responsabilità al Cts». Alla Giunta la consigliera Simona Liguori (Cittadini) ha chiesto di sapere «se intenda iniziare immediatamente con la vaccinazione delle persone con disabilità gravi assistite a domicilio». Riccardi le ha ricordato che le indicazioni del ministro sono di procedere con questa categoria dopo aver vaccinato gli ultraottantenni: «Noi comunque vogliamo procedere al più presto, anche perché i soggetti vulnerabili sono non meno di 40mila in regione».

