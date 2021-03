AUTOMOBILI

UDINE «Il mercato si sta orientando su nuovi veicoli, i modelli di consumo sono cambiati e la pandemia ha stravolto le abitudini di trasporto: ormai è necessario rivedere la norma sui carburanti del 2010». Così l'assessore Fvg Fabio Scoccimarro, è intervenuto al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, esteso alla IV Commissione, indicando l'intenzione della Giunta regionale di porre mano alla disciplina regionale sullo sconto carburanti. «Il provvedimento è stato utile e il pronunciamento della Corte di giustizia europea nel 2021 che ne ha confermato anche la legittimità ci conforta; ma una valutazione sulla legge in vigore va fatta, perché risulta datata» ha dichiarato Scoccimarro. L'assessore ha ricordato come «per monitorare meglio l'andamento dei prezzi e l'impatto della norma sul mercato abbiamo ridotto da tre a un mese la cadenza della delibera della Giunta che determina lo sconto e il super sconto». Ad oggi risultano emesse 663.252 tessere in tutta la regione. La relazione è riferita ai dati 2019 ed evidenzia una tendenziale diminuzione dei consumi di benzina. In aumento i consumi di gasolio. In particolare nel 2019 sono stati venduti 236,6 milioni di litri di benzina super senza piombo (erano oltre 268 milioni nel 2012) e 360,6 milioni di litri di gasolio (erano 295 milioni nel 2012). I contributi regionali erogati ammontano a 26,8 milioni di euro complessivi per la benzina in calo del 12,4 per cento rispetto al 2016; ammontano a 13,2 milioni di euro i contributi erogati sul gasolio in crescita del 6,7 per cento rispetto al 2016. Un titolare di tessera regionale risparmia mediamente 59,96 euro all'anno sul rifornimento di benzina, e 60,76 euro l'anno sul gasolio. L'ipotesi di una modifica della norma che preveda criteri di distinzione del contributo in base al reddito, a fronte di una dichiarazione Isee, ha lasciato perplesso l'assessore secondo il quale «se oggi inserissimo un Isee penalizzeremmo le fasce più basse».

