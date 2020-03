IMPRESE

UDINE Gli industriali friulani in cima alla lista delle necessità, a fronte degli effetti sull'economia dell'epidemia da Coronavirus, indicano un intervento sull'Irap 2020, la principale imposta a carico delle imprese; per Confartigianato Fvg occorre favorire «l'accesso al credito immediato»; per Confcommercio Fvg «tutto quello di positivo che viene fatto in supporto alle aziende di tutti i comparti va considerato come il punto di partenza quando, auspicabilmente il più presto possibile, la situazione sanitaria tornerà sotto controllo». Sono questi alcuni degli stimoli che la Giunta regione e, in particolare l'assessore regionale alle Attività produttive, ha raccolto in queste ore dal tessuto produttivo regionale e che oggi dovranno avere risposta nella legge emergenziale che il Consiglio regionale si appresta a varare. «Confindustria chiede una riduzione proporzionale dell'aliquota Irap 2020, fino anche all'azzeramento, in relazione al danno economico patito per il coronavirus», ha affermato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, al termine della riunione straordinaria del Consiglio generale dell'associazione. Una seconda proposta riguarda «la revisione dell'agevolazione sulle imprese virtuose, che è molto importante perché è l'unica non in regime de minimis». Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati all'1% fino a 300mila euro sulle sezioni anticrisi a fronte di esigenze di liquidità, Confindustria «propone l'elevazione del massimale di intervento da 300 a 500mila euro. Inoltre, il tasso agevolato, ordinariamente fissato all'1%, potrebbe essere limato di mezzo punto percentuale». Nutrito anche l'elenco delle misure che Confindustria Udine sollecita al Governo, unendosi al pressing della Regione nei confronti dell'Esecutivo nazionale per l'estensione delle misure di sostegno alle imprese delle zone rosse a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia con la cassa in deroga. Su quest'ultimo argomento Mareschi Danieli ha ricordato agli imprenditori presenti che la cassa integrazione va usata con senso di responsabilità dato che è un costo elevato che ricade su ciascun cittadino.

CONFARTIGIANATO

In contemporanea Confartigianato Fvg ha fatto pervenire alla Regione cinque richieste. «La più importante riguarda l'accesso al credito ha spiegato il presidente regionale Graziano Tilatti -. Dobbiamo dare alle aziende un paracadute finanziario e perciò chiediamo all'amministrazione regionale che ora favorisca l'accesso al credito immediato, così da garantire alle imprese la liquidità. Inoltre si preveda una restituzione dilazionata nel tempo, al termine dell'emergenza». Un richiamo a «rispettare le regole, ma non perdiamo di vista l'economia» ieri l'ha fatto il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, esprimendo però «un ringraziamento alla Regione per gli interventi messi in essere, anche in deroga alle regole comunitarie, nella consapevolezza che saranno assai pesanti le conseguenze che possono impattare in queste settimane su alberghi, ristoranti, pubblici esercizi, negozi, attività di artigianato e di servizio, professionisti e trasporto». Da Pozzo ha rivolto un appello anche alle aziende, con un richiamo alle regole e «a mantenere fiducia nelle istituzioni pubbliche».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

