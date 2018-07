Sconti di fine stagione al debutto Tutte le regole da rispettare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOUDINE Puntuali (e sempre attesissimi, soprattutto in tempi di portafogli sempre meno floridi), sono arrivati i saldi anche in Friuli. Partiti ieri, dureranno fino al prossimo 30 settembre, secondo il calendario fissato. Ci sono meno regole burocratiche, ma i paletti da rispettare rimangono. Confcommercio Udine ricorda innanzitutto che non è più dovuta alcuna comunicazione al Comune. Ma non mancano varie altre norme da rispettare.Nel caso l'impresa intenda sfruttare l'intero periodo si dovrà prevedere una pur minima interruzione...