«Sconti benzina in Fvg si va avanti, a Roma dicono di no»

LA VICENDAUDINE In Regione l'amministrazione ha appena varato il rinnovo delle agevolazioni sulla benzina e sui carburanti fino a fine settembre. Ma a Roma non è andata in porto un'iniziativa che andava in questo senso, su proposta del forzista friulano Roberto Novelli.In una nota, il parlamentare azzurro rileva infatti che «mentre la Regione Friuli Venezia Giulia rinnovava i contributi per ridurre il prezzo finale dei carburanti, a Roma il governo respingeva un mio ordine del giorno sulla stessa questione. Un'occasione persa, un segnale di...