E' arrivato nella serata di ieri l'accordo tra benzinai e Ministero dello Sviluppo Economico. Non ci sarà sciopero o serrata, nemmeno in autostrada, ma il grido di aiuto lanciato martedì dalle sigle sindacali di categoria tra cui la Figisc/Anisa Confcommercio presieduta dal friulano Bruno Bearzi ha trovato una prima risposta dal governo. «Restiamo aperti, ma ora vogliamo gli aiuti anche noi» hanno fatto sapere al ministro Patuanelli i rappresentanti dei benzinai. C'è l'impegno della ministra De Micheli a intervenire sulle concessionarie autostradali chiedendo un intervento sulle royalty fisse mentre alle compagnie petrolifere verranno chieste dilazioni sui pagamenti. «Nel comunicato che avevamo stilato ribadisce Bearzi - non c'era alcuna proclamazione di sciopero ma una presa d'atto della situazione drammatica in cui versa la categoria: siamo precari a livello sanitario perché non abbiamo i dispositivi di protezione e i prodotti adatti a sanificare i locali. Inoltre c'è un calo dell'attività quasi del 90% in autostrada, quindi se qualcuno chiude non è per sciopero ma perché non ce la fa.In autostrada si opera su tre turni, quindi i costi sono triplicati: è una situazione drammatica che segnaliamo al Governo da cinque settimane, siamo circa in 100mila, un migliaio in regione, e continuiamo a rischiare la vita per dare un servizio ai cittadini. È bastato questo comunicato stampa e improvvisamente siamo diventati strategici per il paese».(dz)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA