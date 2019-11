Scomparso in Carnia, ritrovato a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTOLMEZZO È stato ritrovato vivo, anche se in gravi condizioni, Cesare Capelli, l'86enne di Tolmezzo che era scomparso lunedì sera. L'anziano è stato ripescato da un canale nel sestiere di Cannaregio nella notte di mercoledì su segnalazione di un cittadino che aveva scorto il corpo galleggiare. Soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e dalla Polizia, è stato recuperato in grave stato di ipotermia e trasferito quindi d'urgenza all'Ospedale Civile di Mestre per le cure. È ricoverato in terapia intensiva. Al suo capezzale i...