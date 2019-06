Sclerosi multipla, per 2.400 malati la battaglia contro le discriminazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Difficoltà economiche e a mantenere il posto di lavoro, discriminazioni e diffidenza. Sono le battaglie quotidiane che i malati di sclerosi multipla affrontano in silenzio. Per loro molto è stato fatto ma la strada è ancora lunga. A dirlo è il Barometro 2019, l'indagine annuale dell'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che fa il punto sulla situazione di una patologia purtroppo in crescita e che tocca da vicino anche il Friuli Venezia Giulia dove la prevalenza stimata al 1 gennaio 2019 era di 2.400 con 70 nuovi casi...