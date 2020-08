LA DISGRAZIA

MONTEREALE Un pomeriggio tra le pozze d'acqua limpida, sotto la diga di Ravedis, si è trasformato in dramma per una 22enne di origine nigeriana che abita a Cervignano del Friuli. La ragazza - G.E., che lavora come aiuto cuoca a Grado - è scivolata da un'altezza di circa quattro metri o poco più. Si sarebbe arrampicata sul costone roccioso alto circa otto metri, sopra il quale si sviluppa la vecchia strada, a fianco delle opere di presa della diga di Ravedis. Gli amici hanno riferito ai carabinieri della stazione di Montereale Valcellina e ai colleghi di Spilimbergo che voleva verificare se c'era la possibilità di fare un tuffo nella sottostante pozza cristallina. Ma è scivolata perdendo l'appiglio, rovinando sulla massicciata e procurandosi gravi politraumi (al capo e al tronco). È stata accolta all'ospedale di Udine e ricoverata in terapia intensiva. La 22enne è in coma farmacologico e la prognosi è riservata.

In questi giorni la spiaggia sotto la diga di Ravedis è molto frequentata. La 22enne, libera dal lavoro, ha raggiunto Montereale assieme ad alcuni amici. L'incidente si è verificato verso le 16. A quell'ora è stata allertata la Sala operativa regionale del soccorso, che compresa la gravità della situazione ha inviato a Ravedis tutti i mezzi di soccorso: l'ambulanza dell'ospedale maniaghese, l'elisoccorso, i Vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso alpino. Tutti hanno portato il loro contributo. I primi ad arrivare sono stati i pompieri del distaccamento di Maniago. La ragazza era sulla massicciata, realizzata con grosse rocce e cemento, che si trova a ridosso delle bocche di scarico della diga. Era cosciente, si lamentava e aveva una brutta ferita alla testa. L'elicottero - che sul greto del Cellina e a ridosso della diga non poteva atterrare - ha sbarcato medico rianimatore e infermiere. Hanno valutato le condizioni della giovane ferita e, prima di verricellarla a bordo del velivolo per portarla al Santa Maria della Misericordia, l'hanno sedata e intubata.

Ultimati i soccorsi, i carabinieri della stazione di Montereale e i colleghi di Spilimbergo hanno ricostruito l'incidente con l'aiuto degli amici della ragazza, suoi coetanei, e alcuni bagnanti. Inizialmente si pensava che la giovane stesse scendendo dal costone, che volesse fare una scorciatoia per raggiungere il torrente, ma gli amici lo hanno escluso. Aveva voglia di tuffarsi e di sua iniziativa si è arrampicata per circa quattro metri prima di cadere dallo sperone di roccia. Dalla prima ricostruzione l'incidente è riconducibile a cause accidentali e non ha coinvolto altre persone. Sarà comunque segnalato dai carabinieri all'autorità giudiziaria di Pordenone.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA