Braccia incrociate oggi da parte del comparto sanità dipendente dell'Azienda sanitaria Friuli Centrale. Lo sciopero indetto dal Nursind - sindacato degli infermieri - è stato indetto per denunciare le «gravi carenze organizzative e di personale, le condizioni lavorative al limite della sopportazione». L'azienda ha messo in guardia sul fatto che potrebbero verificarsi alcuni disservizi mentre restano garantiti i servizi pubblici essenziali e assicurate le prestazioni indispensabili. Al proposito, il segretario del Nursind di Udine Afrim Caslli anticipa che molti degli iscritti sono stati precettati per la giornata odierna, stante l'emergenza sanitaria in corso, e per questo chiede «lo sforzo a tutti quanti di scrivere in un foglio A4: IO SONO PRECETTATO e fare una foto, inviandola via mail a nursind.udine@gmail.com per rappresentare l'alta adesione allo sciopero». Dal marzo scorso, spiega ancora Caslli, «il Nursind Udine ha inviato sette denunce alla Procura della Repubblica, quattro denunce ai Nas, sei diffide alla Direzione Generale oltre a promuovere due stati di agitazione e lo sciopero generale di oggi. Abbiamo e stiamo continuando a fare tutto ciò che la legge ci permette, ma i disastri aziendali continuano e il personale ormai è allo sbaraglio». L'appuntamento per i partecipanti alla mobilitazione è fissato davanti all'ingresso principale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

