Adesioni dal 70 al 75 per cento in provincia di Udine allo sciopero di ieri dei trasporti, a una settimana dal ritorno in presenza delle scuole superiori, dopo la lunga assenza dalle aule causa misure di contenimento per la pandemia. Ma, come si era premurata di accertare la Prefettura, l'astensione dal lavoro, che per la provincia di Udine era in fascia pomeridiano-serale, non ricadeva negli orari delle corse scolastiche, neanche considerando l'uscita del secondo turno per quegli istituti con ingressi scaglionati (dalle 8 alle 13 e dalle 10 alle 15). Più complicata potrebbe rivelarsi la giornata di oggi, invece, visto che lo sciopero del personale dei treni è in programma dalle 9 alle 17. Romano Tarlao (Fit Cisl) ieri sera, a sciopero ancora in corso, parlava di una partecipazione alla protesta in Arriva Udine del 70% per il servizio extraurbano e del 75 per cento per i bus urbani. Per l'Ugl «in provincia di Udine l'adesione è stata pari al 75 per cento». Dalle Rsu di Arriva Udine Giuliano Cautero ieri sera, a sciopero appena concluso, spiegava che «su 46 vetture dell'urbano sono rientrate 31. L'extraurbano di Udine ha avuto un'adesione in linea con l'urbano. In Carnia ha aderito il 90%». Arriva Udine conferma il 70% di adesione sull'urbano e il 75% sull'extraurbano: «Ha aderito attorno al 75% del personale di guida e attorno al 50% sul totale dei dipendenti». Per la Carnia l'adesione all'azienda invece risulta un po' più bassa. L'astensione dal lavoro per quattro ore, era stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl per rivendicare il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2017, ma anche per chiedere una riorganizzazione del settore..

