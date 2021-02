Ad una settimana dal ritorno in classe degli studenti delle superiori, lunedì prossimo scatterà anche in regione lo sciopero nazionale indetto dai sindacati per rivendicare il rinnovo del contratto, fermo a dicembre del 2017, ma anche per sollecitare l'apertura di una riflessione sulla necessaria innovazione dei trasporti alla luce della situazione indotta dalla pandemia. La Prefettura di Udine, come promesso dal prefetto vicario Gloria Allegretto, ha fatto il punto con tutti gli interlocutori coinvolti dopo aver affrontato il tema già nel vertice di martedì. Nel confronto di ieri «i rappresentanti di Arriva Udine, Trenitalia, Ferrovie Udine Cividale - si legge in una nota della Prefettura - hanno assicurato la regolarità delle corse per l'arrivo e il rientro delle scuole secondarie di secondo grado, nelle fasce orarie previste dal piano prefettizio per la sicurezza e già operative» questa settimana. I doppi turni, quindi, non dovrebbero subire contraccolpi, anche perché la fascia oraria dello sciopero che interessa la nostra provincia riguarda il tardo pomeriggio (per 4 ore). «Per il trasporto su gomma non saranno garantiti - perché non previsti - servizi di trasporto pomeridiano-serale per le attività didattiche e laboratoristiche eventualmente organizzate dagli istituti scolastici oltre l'orario d'obbligo e nelle fasce serali. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario potrebbero verificarsi dei disguidi anche il 9 febbraio, anche se le aziende hanno evidenziato le migliori intenzioni per una adeguata programmazione».

