UDINE Polemica a distanza sul voucher TuResta in Fvg. Da una parte l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, che rivendica la bontà dell'operazione. Dall'altra il Pd che ricorda come l'estensione alle città d'arte sia stato frutto di un emendamento dei consiglieri dem.

Con il voucher inserito nel disegno di legge SviluppoImpresa «non sosteniamo solo il turismo della montagna, ma anche le strutture ricettive e gli alberghi delle città ex capoluogo di provincia e dei Comuni che presentano dei siti Unesco. Inoltre, in base ai codici Ateco, le aziende che hanno sede in queste località hanno potuto accedere regolarmente ai precedenti ristori previsti finora dalla Regione. Misure che saranno riproposte anche grazie alla recente approvazione del ddl 121 con il quale abbiamo stanziato ulteriori 21 milioni di euro», dice Bini. «Abbiamo ascoltato costantemente gli imprenditori del settore alberghiero, le associazioni di categoria e Federalberghi - sottolinea Bini -. SviluppoImpresa dà risposte concrete, infatti, proprio alle richieste di questi operatori. Basti pensare ai nuovi investimenti che potranno essere effettuati grazie ai miglioramenti apportati all'accesso al credito, agli strumenti di Friulia per i progetti superiori a 1,2 milioni di euro e alle azioni di promozione degli alberghi diffusi». Per il rilancio delle città d'arte, «è stata già predisposta una campagna promozionale per incentivare i soggiorni presso le loro strutture ricettive mettendo gratuitamente a disposizione la FvgCard, la card digitale nominativa che consente di entrare nelle strutture convenzionate a condizioni speciali». «Troviamo infine completamente fuori luogo alcune critiche pretestuose da parte di chi si permette addirittura di giudicare l'operato tecnico di PromoturismoFvg. I vertici della società e tutta la struttura stanno facendo un lavoro molto importante e qualificato per affrontare al meglio la ripartenza. Così come questa Amministrazione sta operando al massimo per tutte le attività produttive del Friuli Venezia Giulia con le risorse e gli strumenti che ha saputo mettere in campo», conclude Bini.

Pronta la risposta di Franco Iacop Pd: «Nella sua replica alla nostra richiesta di intervento, l'assessore Bini dimentica un dato decisamente importante: il voucher Turesta in Fvg è stato esteso grazie a un nostro emendamento anche alle città d'arte che altrimenti sarebbero state escluse. Se qualcosa arriva è per l'emendamento che abbiamo presentato al ddl 123 che estende la possibilità di impiegare i voucher anche ai Comuni capoluoghi e alle nostre città Unesco. Resta comunque il fatto che i ristori a pioggia non riconoscono la proporzionalità delle caratteristiche delle attività, come ad esempio posti letto e stelle di una struttura».

