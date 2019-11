«Sciacalli, la strage continua» Ucciso il decimo esemplare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANIMALIUDINE La strage silenziosa continua. Un altro sciacallo dorato travolto e ucciso sulle strade friulane, ad un mese dall'ultimo episodio, che era stato registrato in provincia di Udine. Come ha spiegato Luca Lapini, zoologo del Museo friulano di storia naturale di Udine, che studia da 35 anni la distribuzione di questa specie in Italia (che vede proprio nella nostra regione lo zoccolo duro), ieri «è stato raccolto il decimo sciacallo dorato investito nel corso dell'anno». Il ritrovamento è avvenuto «sul Carso Isontino in provincia...