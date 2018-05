Schianto nella notte, muore a 24 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCIDENTE MORTALEUDINE Ha perso la vita sulla strada Jessica Paganini, 24 anni: stava rientrando a Udine dove viveva con la madre dopo aver trascorso in Veneto, dov'era nata e cresciuta tra San Donà di Piave e Treviso, una giornata con gli amici. Erano le 22 circa di martedì sera quando, per cause al vaglio della Polstrada di Spilimbergo, l'auto che stava guidando, una Ford Fiesta, avrebbe invaso l'altra corsia di marcia andando a schiantarsi frontalmente con la Opel Astra condotta da un pordenonese di 41 anni, O. M., che viaggiava insieme...