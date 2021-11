Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBUJA È di un morto e una ferita grave il tragico bilancio dell'incidente stradale accaduto nella mattinata di ieri a Buja, lungo la strada ex provinciale Osovana. A perdere la vita Luciano Plos, pensionato di 70 anni, alla guida della sua Peugeot grigia, scontratasi frontalmente contro una Ford Fiesta, condotta da una 28enne. Il sinistro si è verificato poco dopo le 9.30 tra in via Ursinins Grande e via Vidiset, nella cittadina...