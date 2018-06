Schianto mortale, inchiesta della procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La Procura di Udine ha aperto un'inchiesta per il tremendo incidente stradale in cui, nella tarda mattinata di giovedì, hanno perso la vita nonna e nipote, investite da un tir in pieno centro a San Giorgio di Nogaro, nei pressi di un incrocio e un attraversamento pedonale. Duplice omicidio stradale il reato ipotizzato nel fascicolo aperto in Procura. Il conducente del mezzo pesante che le ha travolte, un uomo di 51 anni, di nazionalità serba, residente in Veneto, dove lavora per una ditta di autotrasporti, è stato indagato,...