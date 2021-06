Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAPALUZZA Sarebbe da ricondurre ad una mancata precedenza la tragedia accaduta ieri mattina in Carnia, lungo la statale 52 bis a Paluzza. A perdere la vita un 74enne pensionato residente a Rivo di Paluzza, Giancarlo Di Ronco, rimasto vittima dell'incidente stradale che lo ha visto coinvolto attorno alle 9.30, all'altezza del distributore Tamoil, poco prima del bivio per Sutrio.IL LUTTODi Ronco, per tanti anni impiegato all'azienda...