SCHIANTO FATALEUDINE Incidente stradale mortale, la scorsa notte, attorno all'una, a Udine, sulla rotonda che sorge vicino all'albergo ristorante Là di Moret, al confine con il comune di Tavagnacco.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuta per i rilievi e per la viabilità, un uomo di trentacinque anni della frazione di Castello del comune di Porpetto, Nicola Cecchini, ha perso il controllo della sua moto, una Suzuki, che si è schiantata in mezzo alla rotonda, tra la statale 13...