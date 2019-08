Schianto con la moto, muore a 24 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCHIANTO FATALEPAGNACCO È di un morto e di un ferito grave - entrambi ragazzi giovani - il bilancio di uno scontro frontale auto-moto avvenuto nella prima serata di venerdì a Plaino, sulla strada provinciale 59, poco dopo la rotonda nei pressi della pizzeria Delfino Blu, nel tratto in cui la provinciale che conduce a Moruzzo prende il nome di via dei Brazzà. Nello schianto ha perso la vita Francesco Tufano, 25 anni da compiere il prossimo ottobre, originario di Ottaviano, in provincia di Napoli, ma residente a Pagnacco. Per cause ancora in...