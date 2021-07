Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ancora un bar chiuso in provincia di Udine, su provvedimento del Questore. Si tratta del bar la Pecora nera di Tricesimo che ha ricevuto una sospensione dell'attività per 15 giorni. Diverse, ha fatto sapere la Questura, sono state le segnalazioni e gli interventi effettuati dalla forze di polizia nell'ultimo periodo per schiamazzi, persone moleste, musica ad alto volume, somministrazione oltre gli orari di apertura, con grave disagio dei...