Schiaffeggia e prende per il collo la ex: condannato a 4 anni

LA SENTENZAUDINE Quattro anni di reclusione e mille euro di multa. E' la condanna pronunciata ieri dal gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba nei confronti di un uomo di circa 40 anni, italiano, che il 28 gennaio scorso aveva dapprima colpito l'ex compagna e poi se l'era presa con i Carabinieri intervenuti in soccorso della donna.Quel giorno, secondo quanto ricostruito dalla Procura, l'uomo si sarebbe presentato in casa della ex compagna, un appartamento nella prima periferia della città, e avrebbe preteso di entrare in casa...