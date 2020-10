L'EMERGENZA

UDINE Rispettare le regole anti Covid significa anche rispettare tanti malati, affetti da altre patologie, che hanno bisogno di accedere a cure garantite. I primi giorni con il rinnovato obbligo delle mascherine all'aperto hanno visto cittadini attenti e ligi alla regola «ed è uno dei due motivi per cui oggi i nostri ospedali sono meno sotto pressione», afferma Luca Lattuada, direttore medico di presidio del Santa Maria della Misericordia. Il secondo motivo è che «l'età media degli infetti è più bassa, i giovani hanno un fisico più reattivo e questo significa meno ricoveri», ma non significa abbassare la guardia «perché il virus continua a circolare e ci sono tanti giovani tra i positivi».

ETÀ MEDIA

Un esempio su tutti: nella prima settimana di aprile l'età media dei positivi era poco al di sotto degli 80 anni, come ricorda Lattuada, mentre la scorsa settimana era di 40 anni. «Bisogna stare attenti precisa il direttore perché se l'età media sale, aumentano i ricoveri che oggi sono pochi proprio perché rispettiamo le regole». Se dovesse arrivare una seconda ondata la Regione ha un piano che prevede la «progressiva conversione di attività per far fronte all'emergenza Covid», mentre ad oggi solo la terapia intensiva dell'ospedale di Udine accoglie questi pazienti. Pochi fortunatamente. Un'eventuale impennata di contagi e ricoveri vede il sistema sanitario pronto a rispondere, ma non senza conseguenze per i pazienti non Covid. «Più pazienti Covid arrivano spiega maggiore è il rischio di dover sospendere altre attività, soprattutto quelle chirurgiche, di cui il 70% è attività per pazienti neoplastici».

IL RISCHIO

L'equazione è chiara: più Covid ricoverati equivale a dover liberare gli anestesisti, indispensabili in qualsiasi sala operatoria. «È una responsabilità collettiva dice Lattuada e tutti devono contribuire a evitare il rischio». Durante la prima ondata, il Santa Maria della Misericordia è riuscito a reggere bene l'urto, garantendo l'80% degli interventi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si tratta di interventi prioritari. «La prima ondata è stata gestita bene», conferma Lattuada, ma evitare il contagio rimane la migliore forma di protezione, anche per se stessi. Uscire dal Covid, in alcuni casi, è un percorso lungo e faticoso. Gli eventuali strascichi sono oggetto di monitoraggio e nei reparti di malattie infettive alcuni pazienti vengono controllati a distanza di tempo.

GLI STRASCICHI

«Non ci sono ancora dati sufficienti per dire quali possono essere le conseguenze sul lungo termine precisa è una malattia nuova e atipica, quindi è presto per capire se lascia strascichi importanti», dichiara Lattuada. Ma qualche caso che ha dovuto affrontare un lungo percorso, anche in Friuli c'è. Due pazienti sono stati trasferiti, dopo la fase acuta, al Gervasutta per la riabilitazione motoria. «È come la sindrome di Giullain-Barré cita il direttore è una reazione che abbiamo giù visto anche con l'influenza stagionale e altri virus e la funzionalità motoria si riprende completamente, ma il percorso può essere più o meno lungo». E non serve finire in riabilitazione per vedere tempi di ripresi, in alcuni casi, abbastanza impegnativi. È sempre Lattuada a fare un esempio molto chiaro: «Uno dei primi pazienti ricoverati al Santa Maria della Misericordia dunque almeno sei mesi fa ha ricominciato a lavorare pochi giorni fa». Altri hanno ripreso prima, certamente «chi va in terapia intensiva ha tempi di recupero più lunghi». Oggi fortunatamente i ricoveri sono pochi in regione, ma è sempre meglio tenersi lontani dal virus.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

