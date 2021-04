Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Sono scese a 319 casi ogni 100 mila abitanti sui sette giorni le positività in provincia di Udine. Il numero complessivo degli infetti dell'ultima settimana ha raggiunto quota 3.543, esattamente mille in meno dei sette giorni precedenti e duemila in meno a 15 giorni fa.I NUMERINelle ultime 24 ore su 5.592 tamponi molecolari sono stati rilevati 287 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,13%. Sono inoltre 3332 i...