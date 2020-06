SCELTA CONTESTATA

UDINE (al.pi.) L'area antistante la chiesa di Baldasseria Media sarà sistemata e diventerà un parcheggio, ma non tutti ne sono entusiasti. La Commissione Territorio, infatti, ha approvato il progetto da 170mila euro che prevede - come spiega il vicesindaco Loris Michelini -, il rifacimento del sagrato in acciottolato e la realizzazione di un marciapiede lungo la strada mentre nella parte antistante saranno ricavati 16 posti auto.

«All'occorrenza rileva Michelini -, in caso di feste e cerimonie, sarà possibile liberare il parcheggio. Era stato chiesto di ampliare l'area: noi speriamo di poterlo fare in futuro, ma allo stato non è possibile».

«Da tempo spiega l'assessore all'Urbanistica Giulia Manzan -, era richiesta una destinazione a servizi per i cittadini. Siamo arrivati ad un accordo con il privato proprietario che cederà gratuitamente l'area, traslando la parte edificabile della sua proprietà su via Piutti. Forse non accontenteremo tutti, ma ereditiamo questo problema e dobbiamo fare delle scelte: la sistemazione e la creazione del parcheggio sono il primo passo».

E non è infatti contenta l'associazione Insieme con Noi di Baldasseria, che si occupa di volontariato e che ha promosso diverse iniziative di valorizzazione della storia del quartiere, tra cui alcune proprio riguardanti l'area dell'edificio religioso (dal recupero del lavatoio, al restauro dell'orologio): «È un altro pezzo di storia del quartiere che se ne va dice Germano Vidussi -. Dopo 189 anni, la piazza della Chiesa Santa Maria degli Angeli da punto d'incontro, di aggregazione, di manifestazioni religiose e non, di rispetto monumentale e di culto, diventerà un parcheggio. È stata un'occasione persa per gli amministratori cittadini di proporre una politica diversa, più partecipata. Non sono stati coinvolti né il Consiglio di quartiere né i proponenti di un progetto diverso. Con grande rammarico possiamo constatare che il luogo simbolo del quartiere, costruito dalla famiglia Carlini assieme agli abitanti del borgo nel 1831 viene dopo tanti anni privato della sua piazza, luogo di aggregazione, ma soprattutto simbolo di appartenenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA