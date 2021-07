Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCEGLIERE GLI STUDIUDINE Se è vero che la parola dei coetanei è quella più accreditata, allora i ragazzi che stanno scegliendo l'Università in cui studiare sappiano che i giovani studenti dell'ateneo di Udine sono per l'85,9% complessivamente soddisfatti della loro esperienza, con una crescita del 3,2% rispetto a un anno fa. E se i genitori, già preoccupati per il post-laurea, si chiedono quale capacità abbia UniUd di spianare la strada...