Scattano i saldi, settemila parcheggi gratis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NIENTE TICKETUDINE Come per tutto il mese di dicembre, anche nel prossimo weekend tutti i parcheggi a pagamento, sia a raso, sia in struttura, saranno aperti gratuitamente a Udine. Domani e domenica dalle 9 alle 21 sarà possibile entrare gratuitamente nei 2.667 parcheggi suddivisi tra Andreuzzi, Caccia, Magrini, Moretti, Primo Maggio, Tribunale, Vascello e Venerio, oltre che in tutti i 4.190 stalli a raso. Quasi 7mila posti auto, a cui si aggiungono ovviamente quelli non a pagamento per un totale di oltre 10mila park, a disposizione di chi...