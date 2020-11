NUOVE REGOLE

PORDENONE Nel primo giorno per il Friuli Venezia Giulia in zona arancione non si sono spente le polemiche politiche delle ore precedenti rispetto al declassamento e all'avvio delle regole più restrittive previste dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle prime ore del debutto regionale nell'area arancione inoltre non è mancata la confusione sulle regole, in particolare per esercenti e negozianti. Non tutti sapevano infatti che contestualmente all'entrata in vigore delle nuove limitazione color arancio - in particolare la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7, previsto solo l'asporto fino alle 22 e il divieto degli spostamenti per i cittadini in entrata e in uscita da un Comune all'altro se non per motivi legati a lavoro, studio, salute - è decaduta l'ordinanza firmata venerdì scorso dal governatore Massimiliano Fedriga. Ordinanza che prevedeva la chiusura dei negozi nei giorni festivi. Cosa che invece le regole arancioni non prevedono se non per i centri commerciali: ieri infatti i negozi di vicinato potevano tenere le serrande alzate anche se in pochi hanno deciso di aprire.

Da ieri, in ogni caso, varranno solo le limitazioni legate alla zona arancione: bar e ristoranti chiusi tranne che per l'asporto e stop alla circolazione fuori regione e tra Comuni, salvo l'utilizzo dell'autocertificazione per i motivi previsti. E così sarà per almeno quindici giorni. Anche se i parametri vengono misurati settimanalmente: venerdì prossimo la prossima verifica del ministero della Salute sugli indicatori regionali che regolano i passaggi tra le zone gialla, arancione e rossa. È importante l'indice Rt, se dovesse risalire sopra l'1,5 potrebbe anche scattare la zona rossa.

Ed è proprio sui parametri e sui dati che la Regione insiste. Già oggi potrebbe esserci in confronto con il governo. Ad auspicarlo è il presidente Fedriga. La richiesta urgente alla Conferenza delle Regione affinché ci sia il vertice con l'Esecutivo è partita da Trieste nella serata di sabato. Il governatore chiederà di conoscere come funziona l'algoritmo che determina il posizionamento delle Regioni nei diversi colori. «Non si conosce - aveva detto Fedriga - come i dati vengono composti. E non si conosce nemmeno il peso di ciascuno dei 21 parametri nel paniere che poi determina il risultato finale. E questo per noi è un problema».

«Non è certo - ha ribadito l'assessore Riccardi - polemica poiché la situazione richiede che il sistema istituzionale sia unito. Ma è necessario fare subito chiarezza su come vengono composti i dati che le Regioni mandano al ministero e sugli esiti di quei dati. I nostri numeri dell'ultima settimana erano migliori della settimana precedente, eppure ci siamo trovati improvvisamente in un'area con delle restrizioni maggiori. Questo è inspiegabile ed è chiaro che determina incomprensioni».

Chi invece qualche polemica la fa è il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin. «Il governo ha passato mesi a discutere di banchi a rotelle e bonus biciclette e poi sulla base di parametri che perfino i tecnici hanno difficoltà a inquadrare fa retrocedere in zona arancione una Regione che che mostra una percentuale di occupazione delle terapie intensive del 30%, ricoveri nei reparti Covid sotto il 40% e un Rt in miglioramento. Non si accorgono che i cittadini in regione sono stanchi e insofferenti verso un'opposizione incapace di fare squadra con il presidente e la maggioranza a tutela di famiglie e imprese». «La nostra regione si trova in fascia arancione - gli fa eco il vicecapogruppo Pd Diego Moretti - e la cosa preoccupante è che il presidente Fedriga vuole trasformare questa fase di emergenza sanitaria in uno scontro politico».

