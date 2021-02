NUOVE REGOLE

PORDENONE La regione con oggi è di nuovo in zona gialla. Ma sarà un giallo rafforzato. Bar e ristoranti riapriranno fino alle 18. Saranno riaperti, seppure con rigidi protocolli, anche alcuni musei. Restano invece ancora chiusi cinema, teatri e palestre. E si potrà liberamente spostarsi fuori dai confini comunali. Restano invece le limitazioni legate al coprifuoco alle 22. Nonostante il passaggio in area gialla la situazione sanitaria in regione resta ancora piuttosto grave. È per questo che ieri sera il governatore Massimiliano Fedriga ha firmato un'ordinanza contenente alcune limitazioni che riguardano bar e ristoranti: in particolare dopo le 11 del mattino le consumazioni si potranno fare solo seduti. Inoltre è vietta la somministrazione di bevande e alimenti all'esterno dei locali sul suolo pubblico per evitare assembramenti.

IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento, in vigore fino al 5 marzo, ricalca l'ordinanza già in vigore nei mesi scorsi prima che la regione passasse in zona arancione. La motivazione si legge nello stesso documento firmato ieri sera. In base al report settimanale del ministero della Salute il trend settimanale dei contagi è in riduzione ma la Regione rientra in una fascia di rischio definita moderata e di alto impatto. Gli ultimi dati evidenziano 590 ricoveri ospedalieri in area medica oltre a 60 ricoveri in terapia intensiva con conseguente rischio di aumento del carico ospedaliero. Di qui l'ordinanza che conferma le norme su uso di mascherina e distanziamento. È consentita - si legge nel documento - dalle 11 fino a chiusura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro. I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale. È poi vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti. È fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico salvo necessità. È raccomandato inoltre svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto in aree solitamente non affollate.

IL BOLLETTINO

Ieri si sono registrati 396 nuovi contagi e 16 decessi. Restano stabili i ricoveri, con un lieve incremento (di tre pazienti) in terapia intensiva e un leggero calo (6 posti letto) nelle aree mediche. Sui 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,9%. Sono inoltre 929 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 86 casi (9,2%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti 590. Dei 16 morti (11 in provincia di Udine, 2 a Trieste e 2 a Gorizia) uno è da registrate nell'ospedale di Pordenone. Si tratta di un uomo di 88 di Brugnera. I decessi complessivamente ammontano a 2.394. I totalmente guariti sono 52.252. Quattro i nuovi casi di positività tra gli ospiti delle case di riposo, 4 positivi anche tra i personale. Nessun caso nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Intanto è di ieri la notizia che anche la Regione, tra qualche settimana, parteciperà alla sperimentazione del vaccino italiano Reithera. Infine, ieri pomeriggio blitz dell'assessore Riccardo Riccardi nell'ospedale di Pordenone. «Senza visita guidata - ha reso noto in tarda serata lo stesso vicepresidente con un post - ho fatto da solo un lungo giro nell'ospedale di Pordenone. Ho potuto vedere cose interessanti: le strutture di alcuni padiglioni e la vaccinazione proseguire con ordine».

D.L.

