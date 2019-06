Scarsa pulizia e igiene rilievi in un'azienda su 10

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Scarsa pulizia e poca manutenzione: quasi il 10% delle imprese alimentari del Friuli Venezia Giulia nel 2018 ha ricevuto almeno una relazione di non conformità da parte dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione. Sulle 18.279 imprese attive in regione, nel 2018 sono state controllate 3.301 unità pari al 18% sul totale delle imprese attive presenti sul territorio. I RISULTATII Servizi di igiene hanno condotto complessivamente 3.904 ispezioni e per 1.400 imprese è stata emessa almeno una relazione di non conformità,...