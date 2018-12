Sbandata mortale, l'operaio tornava da una festa di compleanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era arrivato in Italia tanti anni fa per cercare un lavoro e lo aveva trovato alla Maeg di Maron di Brugnera, il cinquantacinquenne Demal Nelic, di origini bosniache, morto nel tardo pomeriggio di sabato dopo essere uscito di strada con la sua auto. L'uomo, che viveva a Porcia con la moglie e le tre figlie, aveva finito il turno in fabbrica alle 12.30 ed era andato a una festa di compleanno. Ci era rimasto alcune ore poi, mentre stava rincasando, alle 18.25 in via Bodegan, lungo la bretella che collega il nodo autostradale di Fontanafredda...